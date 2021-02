Classifica Lazio, 13 punti in meno rispetto all’anno scorso

In 24 giornate la Lazio ha raccolto solo 43 punti: il peggioramento rispetto alla stagione passata è evidente

Al termine della 24° giornata la Lazio si ritrova sesta in classifica (in attesa del recupero della gara tra Juve e Napoli) con un bottino di 43 punti.

Allo stesso punto della stagione 2019/2020, la Lazio aveva battuto l’Inter per 2-1 e si candidava seriamente alla vittoria del titolo: i punti dopo 24 giornate erano 56, ben 13 in più rispetto a oggi. I biancocelesti erano secondi in classifica a -1 dalla Juventus.