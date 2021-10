Dopo 7 giornate di campionato Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è superato da Barella come miglior assistman in Serie A

Luis Alberto non è più leader nella classifica degli assist della Serie A. Lo spagnolo è stato superato da Nicolò Barella che ora è a quota cinque. Lo spagnolo è secondo in compagnia di Marin, Barrow e Ilic. Alle loro spalle c’è tanta Lazio con Felipe Anderson, Immobile e Milinkovic Savic. In casa biancoceleste sono a quota uno anche Pedro, Raul Moro e Reina. Ecco la classifica ufficiale della Lega di Serie A. che comprende chi ha fatto almeno due assist:

1) 5 assist: N. Barella (Inter)

2) 3 assist: M. Barrow (Bologna), R. Marin (Cagliari), Luis Alberto (Lazio),I. Ilic (Verona).

6) 2 assist: D. Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), A. Cambiaso (Genoa), N. Rovella (Genoa), H. Calhanoglu (Inter), F. Dimarco (Inter), P. Dybala (Juventus), Felipe Anderson (Lazio), C. Immobile (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), A. Rebic (Milan), A. Saelemakers (Milan), l. Insigne (Napoli), H. Lozano (Napoli), Mario Rui (Napoli), P. Zielinski (Napoli), T. Abraham (Roma), H. Mkhitaryan (Roma), E. Shomurodov (Roma), J. Veretout (Roma), B. Bereszynski (Sampdoria), A. Candreva (Sampdoria), J. Boga (Sassuolo), G. Maggiore (Spezia), C. Ansaldi (Torino), W.S. Singo (Torino), G. Caprari (Verona), G. Simeone (Verona).