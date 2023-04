Cittadella-Lazio Women, le parole di Catini alla vigilia del match. Domani le biancocelesti sfideranno le ragazze di Colantuono

Il tecnico della Lazio Women è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della sfida contro il Cittadella, secondo in classifica a pochi punti di distanza. Le sue parole:

PAROLE– «Non guardiamo la classifica e questo può diventare un punto di forza perché, nonostante tanti risultati positivi, la classifica non può darci tranquillità. Andiamo dritti per la nostra strada e vedremo alla fine la nostra posizione. Siamo soddisfatti del percorso compiuto fino ad ora. Il nostro gruppo è stato costruito quasi ex novo, nessuno si immaginava un cammino simile. Dobbiamo essere felici, ma possiamo ancora migliorare anche perché guardando la classifica è evidente che non possiamo mollare un centimetro. Sono sorpreso del rendimento delle altre, soprattutto dal Cittadella e dalla Ternana a cui faccio i complimenti per il campionato che stanno disputando. Il campionato è avvincente, molto difficile e faticoso. La gara contro l’Apulia Trani era un testacoda rischioso, non abbiamo avuto comunque momenti di criticità dando una dimostrazione maturità. Poteva essere una partita trappola che le nostre ragazze invece sono state brave ad affrontare. In vista della gare di domani, serve la giusta tensione positiva e attenzione. Ovviamente poi c’è tutta la parte tattica della match con le due fasi da affrontare al meglio. Sarà una partita bella da vivere, uno dei vari scontri diretti in programma. Ce l’andiamo a giocare ad armi pari. Uscire domani con il risultato pieno ci permetterebbe un po’ più da vicino il nostro obiettivo anche se mancano comunque alcune partite. Sarà una sfida importante per entrambe le squadre. Credo che il Cittadella sia una delle squadre più difficili da affrontare perché ha un’identità precisa, soluzioni di gioco importanti e rotazioni a centrocampo che potrebbero mandarti fuori giri. Noi dovremo essere brave tatticamente a comunicare tra noi rimanendo organizzate per poi ripartire velocemente. Dobbiamo crescere sotto il profilo dei gol fatti mantenendo invariato il numero dei gol subiti. Il Cittadella ha subito pochissime reti e quando va in vantaggio è difficile che venga raggiunto. Le ragazze sono tranquille, cariche e consapevoli dell’importanza dell’obiettivo. Questo è un gruppo che sta andando avanti con la forza del collettivo sfruttando la potenzialità del singoli a servizio del pubblico. La squadra è sempre più consapevole della propria forza. Il nostro obiettivo rimane lontano anche se iniziamo ad essere coscienti che può essere alla nostra portata. Il gruppo ha raggiunto la giusta mentalità sportiva e sono sicuro che saprà come affrontare la partita di domani. Dalle ragazze stanno dando tutto quello che hanno e domani mi aspetto una grande prestazione. Le ho viste concentrate perché sono consapevoli dell’importanza della sfida di domani»