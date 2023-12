Immobile a LSC: «Non gettiamo la croce addosso a Marusic. Sulla partita...»

Ciro Immobile, capitano della Lazio, ha commentato la sconfitta dei biancocelesti contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Lazio Style Channel dopo Lazio-Inter, Ciro Immobile ha dichiarato:

«Questa sconfitta ci fa pensare a ritroso dei punti persi in altre partite, dove non abbiamo messo lo stesso atteggiamento. È un risultato che accettiamo perché l’Inter è una squadra forte, ma noi abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo ripartire da questo per andare avanti. Ci mancano i risultati, che aiutano il morale e a farti girare l’episodio verso di te. È giusto che ci ricompattiamo in questo momento difficile. Credo che nel complesso la squadra abbia fatto una partita equilibrata, giusta, cattiva. Poi gli episodi girano o bene o male. Il gesto di Marusic ha cambiato il corso della partia, ma lui in campo ha sempre dato tutto. Non possiamo bersagliarlo per un errore tecnico. Il mister farà le sue scelte, oggi ci ha fatto giocare insieme perché potevamo recuperare la partita. Io e Taty ci stiamo gestendo bene, dobbiamo solo trovare il gol con più continuità. Io a Empoli voglio rivedere la stessa Lazio di questa sera, quello mi basta».