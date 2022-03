Cina, bandita la Premier League: punita la solidarietà inglese nei confronti dell’Ucraina

In Cina non sarà trasmessa la Premier League per protesta contro gli inglesi che hanno espresso solidarietà per l’Ucraina

Weekend senza Premier League in Cina. Come riportato dalla BBC, infatti, la società detentrice dei diritti del campionato inglese, la iQiyi Sports, ha infatti deciso di non mandare in onda le partite per protesta nei confronti degli inglesi che hanno manifestato solidarietà all’Ucraina.

Un’altra mossa che conferma l’alleanza tra la Cina e la Russia di Putin