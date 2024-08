Chiesa Lazio, lo SCETTICISMO di Rambaudi: «Se la Juventus ha deciso...»

Chiesa Lazio, l’ex biancoceleste si esprime con parole forti e chiare riguardo l’accostamento dell’ex Fiorentina alle aquile

Intervenuto ai microfoni di Tag24, Roberto Rambaudi esprime il suo parere su Chiesa e in particolare l’accostamento del giocatore alla Lazio

PAROLE – Chiesa alla Lazio non è una operazione possibile, soprattutto dal punto di vista del l’ingaggio. La Lazio sta intraprendendo una politica completamente diversa e tra l’altro ha già occupato quelle caselle sugli esterni. Sarebbe ovviamente il fiore all’occhiello, ma bisognerebbe capire anche quanto e come rende. Chiesa ad oggi ha dimostrato di non essere così continuo e non può certo garantire 40 partite e 20 gol. Se la Juventus ha deciso di non rinnovargli il contratto e le altre hanno dei dubbi, un motivo ci sarà. Le qualità sono sicuramente importanti, ma non sarebbe un’operazione da Lotito. Mi aspetto invece un acquisto intelligente. Finora hanno operato bene per aprire un nuovo ciclo, ma manca ancora la ciliegina sulla torta, che possa dare entusiasmo alla gente e che possa servire per la squadra. Insomma il Klose della situazione. Laurienté mi piace moltissimo, lo prenderei subito. Credo che lui possa fare addirittura meglio di uno come Chiesa