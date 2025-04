Chiesa Lazio, non solo i biancocelesti. Un’altra big italiana sogna l’esterno del Liverpool! Le novità di calciomercato

Condividi via email

Chiesa Lazio, le ultime sulla trattativa per portare a Roma l’ex esterno della Juventus: gli aggiornamenti di calciomercato

L’affare di calciomercato Chiesa Lazio sembrava esser ben intavolato, con ancora molti dettagli da discutere ma, la trattativa, era ed è concreta. Tuttavia, come ogni gioia o traguardo nella vita, quest’accordo andrà sudato ed agognato in quanto i biancocelesti non sono l’unica squadra italiana sulle orme dell’ex bianconero.

Infatti, stando alle parole di tuttomercatoweb, ci sarebbe anche il Milan ad aver messo gli occhi sull’Azzurro campione d’Europa. Un piano B per i meneghini sarebbe quello che porterebbe nel capoluogo lombardo Riccardo Orsolini ma, per ora, la pista di Federico Chiesa è ancora calda.