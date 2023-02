Chiesa: «Domani giocherò contro la Lazio»

Chiesa, il giocatore bianconero assente durante la sfida contro il Monza annuncia di esserci domani contro la Lazio

Ai microfoni di Tuttosport alla vigilia della partita contro la Lazio, ha parlato Federico Chiesa il quale annuncia la sua presenza contro i biancocelesti

PAROLE – «Spero di tornare al cento per cento il prima possibile, ma devo riprendere a giocare con continuità. Lo stavo facendo, c’è stato un piccolo intoppo per la partita con il Monza in casa, domani ci sarò e riprenderò quello che avevo lasciato»