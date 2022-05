Chiellini: «Non potevo sognare saluto migliore. Valuto di giocare all’estero»

Chiellini a JTV: «Non potevo sognare saluto migliore. È un arrivederci». Le dichiarazioni del capitano bianconero

Giorgio Chiellini ha parlato a JTV dopo l’ultima partita all’Allianz Stadium. Le parole del capitano della Juventus.

SERATA – «Bellissima, perfetta, una festa. Non potevo sognare saluto migliore. Sinceramente non me la sono mai immaginata. Ricevere tutto questo affetto non può che rendermi orgoglioso. Sono felice».

È UN ARRIVEDERCI – «Sono contento, era un pallino che avevo di lasciare ancora ad un livello alto. L’affetto di stasera me lo porterò dentro nel cuore. Sicuramente non è un addio ma un arrivederci, perché questa maglia è una seconda pelle. Famiglia prima di tutto, sono arrivato qui che ero un ragazzo, sono diventato un uomo, sono maturato, in campo e nella vita».