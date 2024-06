Chiara Nasti, lady Zaccagni rivela: «Ecco come si chiamerà nostra figlia e quando nascerà»

Chiara Nasti, l’influencer a poche settimane dalla nascita della seconda figlia racconta come si chiamerà e quando accadrà

E’ un periodo molto intenso per Mattia Zaccagni sia personale che professionale, visto che dopo la stagione con la Lazio disputerà in Germania l’Europeo con l’Italia. Ma a livello personale sta per fare per la seconda volta, il gol più importante della vita vista la nascita della sua bambina. La moglie Chiara con una stories racconta come si chiamerà e quando verrà al mondo

PAROLE – Si chiamerà Dea Zaccagni. Ora devo trovare solo qualcuno che mi faccia cose personalizzate all’ultimo minuto perché non sapendo il nome fino a ieri, non ho niente con il suo nome e tra un mese nascerà