Chiara Nasti, il padre dell’influencer sbotta e la difende sui social contro un hater

Chiara Nasti, il padre della moglie di Zaccagni sbotta sui social contro un accesissimo hater che ha criticato la ragazza

A rubare la scena nel mondo social oltre ai calciatori sono anche le mogli, specialmente se quest’ultime sono pure influencer. Lo sa bene Chiara Nasti, la quale viene ogni giorno criticata dagli hater per le foto che pubblica specialmente con oggetti di valore.

Il padre della ragazza, non ha retto e si è scontrato con uno di questi, in un ultimo post dove sembrerebbe comparire un pancino sospetto dalla moglie di Zaccagni, scatenando il panico.

Tra le frasi che si sono scambiati Enzo Nasti e l’hater spuntano le seguenti fra le più gravi

PAROLE – Vergognati di aver educato in questo modo sta cafona, Vergognati tu schifoso. oppure Io non mi vergogno di niente, tu dovresti invece dato che hai cresciuto una figlia che dice ‘cosa serve imparare a fare lavastoviglie e lavatrice se ho chi lo fa per me’ e mostra dalla mattina alla sera borse e quant’altro per ostentare la ricchezza

Senti ma fai il cesso e io che ti rispondo pure sta mer*a. Vai a cag**e buon anno, mer*a. Sì, ti devi vergognare veramente e poi i ca**i tuoi no? Sono cose da donna capi, fatti i ca**i tuoi” e infine: “Infatti sì, si vuole mettere anche lui le borse