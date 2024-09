Cherubini Lazio: «La rosa è AMPIA E AFFIDABILE, ora serve questa cosa»

Le parole di Marco Cherubini dopo la vittoria della Lazio in Europa League contro la Dinamo Kiev e la prossima sfida con il Torino

Il giornalista Marco Cherubini ha commentato sulle colonne dell’edizione capitolina del Corriere della Sera la vittoria della Lazio in Europa League contro la Dinamo Kiev e i prossimi impegni in campionato che aspettano la squadra di Baroni, a cominciare dalla trasferta di Torino contro i granata primi in classifica. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Adesso che la prima è stata non buona, ma ottima, serve ottenere la continuità di risultati: la qualità delle grandi squadre. D’accordo, la sgualcita Dinamo di Kiev che ha raggiunto Amburgo con un viaggio di 19 ore, non può essere l’unica pietra angolare della crescita.Tuttavia la doppietta di Dia, le parate di Provedel, i lampi di Dele-Bashiru, oltre a determinare il successo in Europa League, descrivono che la rosa è ampia e affidabile. Per questo il Torino adesso diventa uno snodo importantissimo. Domenica occorre garantire l’equilibrio rispetto all’andamento ondivago di questa prima parte di gare. Farlo contro la capolista, mortificata dall’eliminazione in Coppa Italia, significherebbe raggiungere un interessante punto di svolta. L’entusiasmo di Dia, con la concretezza di Castellanos e la fantasia di Zaccagni sono ottimi ingredienti per impensierire i granata. A patto che la difesa resti concentrata. Torino, Nizza ed Empoli diranno, da qui alla sosta, se quella dell’altra sera ad Amburgo, è stata la gara della svolta stagionale».