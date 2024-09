Cherki Lazio: Fabiani non lo molla, colpo a PARAMETRO ZERO?

Cherki Lazio, i dirigenti biancocelesti non perdono l’obiettivo del Lione: possibile il colpo a parametro zero

Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il calciomercato Lazio è ancora interessato a Rayan Cherki. In estate i biancocelesti si sono fermati davanti all’elevata richiesta del Lione per il cartellino, ma il contratto del centrocampista scadrà il prossimo giugno.

Dunque, Cherki potrebbe arrivare da parametro zero alla Lazio. Inoltre, il giovane talento classe 2003 ha rifiutato il Fulham nell’ultima finestra di calciomercato.