Cherki Lazio, il Lione è nei guai ed è pieno di debiti: rischia la retrocessione

Cherki Lazio, il club francese che detiene il cartellino del calciatore che piaceva alla squadra biancoceleste rischia seriamente la retrocessione: i dettagli

Quest’estate uno dei nomi che erano segnati sul taccuino della Lazio di Fabiani era Cherki, il quale era individuato come l’elemento perfetto per lo scacchiere di Baroni. Secondo quanto riporta RMC la situazione della sua squadra attuale ovvero il Lione è drammatica perchè il club transalpino è sommerso di debiti ossia 500 milioni, di cui 100 deve versarli entro fine stagione oppure la sua stagione il prossimo sarà in Ligue 2.

Eagle Football che ha il controllo del club, starebbe pensando o di vendere le quote societarie, oppure di cedere i propri pezzi migliori