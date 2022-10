Chelsea, cori omofobi a Stamford Bridge: il comunicato del club

Cori omofobi dei tifosi a Stamford Bridge durante Chelsea Manchester United, la presa di posizione del club: «Inaccettabile»

Durante la sfida con in casa contro il Manchester United, i tifosi del Chelsea hanno cantato alcuni cori di natura omofoba. Il Club, con una nota sul proprio sito, ha preso le distanze da questi. Di seguito il comunicato dei Blues.

«Il Chelsea Football Club ritiene che tutte le forme di comportamento discriminatorio siano totalmente inaccettabili. Condanniamo il linguaggio usato da alcuni individui oggi a Stamford Bridge. Siamo orgogliosi di supportare la campagna Rainbow Laces di Stonewall e oggi è la prova che dobbiamo fare di più per rendere il calcio un gioco per tutti. Continuiamo a celebrare e incentivare l’alleanza e l’azione per i nostri giocatori, dipendenti, fan e società».