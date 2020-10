Champions League, Lazio ed Atalanta escluse dal palinsesto Mediaset

Lazio ed Atalanta escluse dal palinsesto Mediaset per la fase a gironi della Champions League. In programma solo le gare di Juve ed Inter

La Lazio è pronta a tornare nel calcio che conta: sui campi della Champions League. Un ritorno un po’ amaro, però, perchè non accompagnato dalla massiccia presenza dei tifosi biancocelesti. Assenza aggravata anche dalla beffa di Mediaset che – come riporta Calcio e Finanza – non trasmetterà in chiaro le gare dei biancocelesti.

L’emittente, infatti, manderà in onda solamente i match di Juventus ed Inter. Per i sostenitori di Lazio ed Atalanta, quindi, non resta che seguire il torneo su Sky.