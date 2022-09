Champions League: Juve e Milan da sufficienza, ma ora sono già obbligate a vincere

Esordio in Champions League discreto per Juve e Milan ma i risultati di Parigi e Salisburgo obbligano già a vincere le prossime sfide

Un pareggio e una sconfitta nella prima serata italiana di Champions League. Un raccolto probabilmente inferiore rispetto a quel che si sperava ma tutto sommato sufficiente abbinato alle prestazioni di Juve e Milan.

Partiamo dal big match di Parigi, nel quale dopo una ventina di minuti il timore della goleada si era insinuato pericolosamente. Il genio di Neymar a innescare la voracità di Mbappé per un Paris Saint Germain in versione playstation. Eppure gli uomini di Galtier passeggiano o giù di lì per il prato, assuefatti alla qualità del loro possesso palla ma senza quasi il desiderio di voler affondare e schiantare i bianconeri.