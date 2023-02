Champions League, i risultati delle gare di questa sera

Champions league, questa sera si sono disputate altre due gare degli ottavi di finale di andata ecco come è andata

Dopo la vittoria di ieri del Milan, questa sera sono andate in scena le altre due sfide di andata degli ottavi di finale. I match in questione sono stati Dortmund-Chelsea terminata 1-0 per la formazione giallonera grazie a una rete siglata da Adeyemi, mentre a Brugge il Benfica ipotetica teoricamente la qualificazione grazie allo 0-2 con le reti realizzate da Joao Mario e Neres.