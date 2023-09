Champions, i risultati delle euroavversarie della Lazio. Gli impegni di Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati delle euroavversarie: Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic.

RISULTATI– «Weekend in campo per la Lazio e non solo: mentre i biancocelesti hanno affrontato la Juventus, hanno giocato anche Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic.

Gli olandesi hanno vinto 6-1 in casa contro l`Heerenveen, salendo a quota 11 punti in classifica, a meno uno dalle capoliste AZ, PSV e Twente.

Sconfitto invece l`Atletico Madrid, prossimo avversario dei biancocelesti, caduto 3-0 a Valencia. La squadra di Simeone rimane così a 7 lunghezze, fuori dalla zona Europa.

Giornata positiva infine per il Celtic, che supera 3-0 il Dundee FC e si conferma al primo posto in classifica».