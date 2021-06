Cessione Salernitana, ormai è conto alla rovescia: venerdì la deadline

Venerdì 25 giugno scadrà le deadline per la cessione della Salernitana: ecco quali sono le ultime sulla questione

La deadline è ormai dietro l’angolo. Entro venerdì 25 giugno la cessione della Salernitana dovrà essere cosa fatta. Trust o cessione diretta: questa sembrano essere le due ipotesi in campo, con la seconda che starebbe prendendo sempre più corpo.

SOLUZIONI – Come rivelato da Il Corriere dello Sport, il nome dell’acquirente sarebbe quello di Andrea Radrizzani. Quest’ultimo avrebbe anche rialzato l’offerta, ma la svolta non sarebbe arrivata. Ed è per questo che la soluzione trust resterebbe più viva che mai. Durata di sei mesi e valutazione del club affidata a una società di revisione e consulenza: queste le condizioni poste dal Figc.

SINDACO – A intervenire sulla questione è stato anche il sindaco Napoli: «Seguiamo con attenzione le vicende societarie. Una cosa deve essere chiara: la Salernitana ha conquistato la promozione sul campo e giocherà la Serie A senza se e senza ma». Dunque non resta attendere quello che accadrà. Il conto alla rovescia sta per finire.