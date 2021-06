Cessione Salernitana, avv. Afeltra: «La Lazio non rischia nulla»

Cessione Salernitana, l’avvocato Afeltra ha fatto chiarezza sulle problematiche riscontrate nel trust e non solo

L’avvocato Roberto Afeltra – intervenuto a Radio Radio – ha fatto luce sulle problematiche legate alla cessione della Salernitana. Ecco le sue parole:

TRUST – «Non è corretto dire che la Federazione ha respinto il trust; ieri una commissione ha ritenuto che andrebbero fornite maggiori informazioni sulla documentazione presentata, al fine di esprimere una valutazione finale . Al momento mancherebbe qualcosa per essere compatibile con le norme federali. Va detto però che ci sono segnali positivi, l’eventuale rigetto sarebbe arrivato subito, invece la proposta è ammissibile e compatibile, ma non completa».

LAZIO – «La deadline data dalla FIGC è la stessa che viene concessa alle società che vogliono iscriversi al campionato ma non hanno una documentazione completa. Voglio rassicurare che, qualora la questione non dovesse risolversi per il meglio, la Lazio non rischia nulla, la Salernitana invece l’iscrizione al campionato».