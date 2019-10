Celtic-Lazio, Tare: «Stasera servirà la massima concentrazione»

Igli Tare ha parlato in prossimità di Celtic-Lazio

Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’imminente match tra gli scozzesi di Lennon e i ragazzi di Inzaghi. Ecco le parole del direttore sportivo albanese.

PARLA TARE – «Giocare in uno stadio così può darti molti stimoli. Dobbiamo scendere in campo con la massima concentrazione e con il giusto approccio perchè gli avversari sono veramente di livello. Ci serve continuità, voglio vivere ‘una serata tranquilla’ in termini di prestazione, sperando che stasera sia una di quelle», conclude così Tare.