Celtic-Lazio, i tifosi contro Sarri: «Quello che ha fatto è una follia». Ma poi sono costretti a ricredersi

Protesta di una parte dei tifosi della Lazio che hanno criticato il tecnico Maurizio Sarri per una decisione durante la gara col Celtic

Non ci stanno i tifosi della Lazio. Immediatamente dopo la sostituzione di Luis Alberto, uscito dal campo nel corso della ripresa per fare spazio a Mattéo Guendouzi, un nutrito gruppo di sostenitori ha criticato la decisione del tecnico Maurizio Sarri.

«Ma che senso ha tirare fuori Luis Alberto?» ha scritto un utente su X (ex Twitter), «Giù Luis Alberto?!?! E non Kamada?!??» ha poi continuato un altro. E ancora: «Sarri toglie Alberto al posto di Kamada ormai è ufficiale, non ha più voglia di allenare sta facendo di tutto per farsi esonerare». Ironia della sorte proprio il subentrato Guendouzi ha messo a segno l’assist per il gol decisivo di Pedro.