Celtic, Forster e Julliene: «È stato incredibile!»

Forster e Julliene, i due protagonisti della serata di ieri, commentano la vittoria in rimonta del Celtic sulla Lazio

Sarà una serata che dimenticheranno difficilmente. Forster e Julliene sono i protagonisti indiscussi del match vinto dal Celtic sulla Lazio: il primo con le sue parate decisive e il secondo per il gol vittoria. Entrambi hanno rilasciato alcune dichiarazioni come riporta Dailyrecord.co.uk.

FORSTER – «Avendo avuto dei momenti difficili che ho dovuto affrontare e dei quali un giorno parlerò, vivere un momento del genere è stato qualcosa di molto speciale. Ho chiuso un po ‘gli occhi! Il pallone è andato sulla mia strada. Segnare così tardi la rete del 2-1, e poi subire il pareggio sarebbe stato straziante. Questo è ciò che mi sono perso quando non ho giocato, non riesco a descrivere la sensazione».

JULLIENE – «Direi che sto vivendo il mio momento migliore. Delle volte in Francia, quando riuscivo a fare goal non stavamo vincendo, quindi la rete di questa sera la posizionerei sicuramente ai primi posti. È stato davvero bello. Sono stato davvero contento di fare goal, questa volta era il momento giusto. È stato incredibile. I tifosi allo stadio non si sono arresi come noi ed è stato grandioso».