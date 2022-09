Causa Immobile al Fisco: arriva la sentenza della Cassazione

La Cassazione ha emesso la sentenza per quanto riguarda una causa tra Immobile e il Fisco

La Cassazione ha emesso la sua sentenza per quanto riguarda una tra Ciro Immobile e il Fisco per un fatto risalente al suo passaggio dalla Juventus al Genoa nel 2012. Il capitano della Lazio è stato giudicato colpevole di evasione dell’Irpef non pagata quell’anno a Moggi jr, al tempo consulente del club rossoblù ma che la Finanza, viste le sue attività manageriali, ha ricondotto come fosse in tutto e per tutto il procuratore di Immobile.

Come riporta l’ANSA «Il verdetto della Suprema Corte pubblicato a luglio ha respinto il ricorso del calciatore contro la sentenza emessa nel 2019 dalla Commissione tributaria della Campania per “la sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione” per il quale è stata determinata “la maggiore Irpef dovuta per il 2012“».