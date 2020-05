Cauet: «Quando la Lazio gioca è uno spettacolo, scudetto raggiungibile»

Cauet oggi allenatore ed ex giocatore, ha elogiato la squadra di Inzaghi sulle frequenze di Radiosei

Benoît Cauet, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per elogiare la squadra di Inzaghi:

«Quando i biancocelesti giocano a pallone è uno spettacolo per gli occhi. Gran parte del merito è da attribuire all’allenatore Simone Inzaghi, fa bene Lotito che se lo tiene stretto. Uno come lui deve avere per forza tante richieste. Con un centrocampo come quello dei capitolini lo scudetto è un obbiettivo raggiungibile».