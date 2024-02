Cataldi in zona mista: «Non potevamo perdere altro terreno. Il calendario non ci premia, ma...»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato in zona mista dopo il successo dei biancocelesti contro il Torino

LE PAROLE – «Questi sono tre punti pesanti. Anche perché era un recupero e perdere altro terreno dalle altre squadre in lotta ci avrebbe complicato la situazione. Poi il Torino è una squadra, soprattutto in casa, che spinge molto. Nel primo tempo abbiamo subito il loro pressing, nel secondo abbiamo alzato la nostra qualità e abbiamo meritato di vincere. Non siamo stati sorpresi dal Torino, li conosciamo, loro però erano più freschi e hanno spinto maggiormente. Noi abbiamo sbagliato in qualche gestione palla, facendoli correre poco a vuoto. Cercavamo subito la giocata in verticale, però è una cosa che ci può stare. È un campo su cui si soffre, lo sappiamo bene e sono contento di questi tre punti. Il calendario ora non è il massimo, ma forse abbiamo buttato più punti con chi non è in corsa per l’Europa che con le altre. A Firenze sarà una gara complicata, speriamo di portarla a casa».