Cataldi, obiettivo raggiunto: è lui il leader della Lazio

Danilo Cataldi è diventato il leader indiscusso del centrocampo della Lazio: cuore e polmoni per la sua squadra del cuore

Danilo Cataldi si è finalmente preso la Lazio. Dopo alcuni anni tra alti e bassi e il prestito al Benevento, con la definitiva consacrazione che sembrava non arrivare mai, il 28enne ha finalmente trovato la sua dimensione con Maurizio Sarri.

Come riporta Il Messaggero, l’anno di apprendistato con un gigante come Lucas Leiva gli è indubbiamente servito. Con buona pace di Marcos Antonio, è lui il titolare in regia. Danilo è stato il primo a suonare la carica dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Midtjylland sfoggiando una prestazione super contro la Cremonese. Con lo Spezia toccherà ancora lui: il calciatore tifoso è ormai diventato leader.