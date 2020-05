Lazio, Cataldi ringrazia il tributo del medico: «Un orgoglio»

Cataldi ha ricevuto un tributo da un medico in prima linea contro il Coronavirus. Il giocatore della Lazio ringrazia sui social

Tanti sono stati i medici in prima linea contro il Coronavirus che si sono scritti sul retro dei loro camici i nomi dei campioni di Serie A. Un po’ per stemperare l’aria pesante che circola nei corridoi dei reparti, un po’ per sentirsi invincibili lottando con l’armatura personalizzata.

Tra i tanti nomi scelti, ci sono stati molti che hanno optato per i giocatori della Lazio: da Immobile ad Acerbi e così via. Anche Cataldi ha ricevuto questa speciale menzione. Il giocatore, come ha visto questo gesto d’affetto, ha voluto ringraziare via social scrivendo: «Grazie. Un orgoglio».