Cataldi Lazio, GRANDI DUBBI sul futuro: non è più centrale nei piani del club. La SITUAZIONE

Cataldi Lazio, grandi dubbi sul futuro del centrocampista: ora non è centrale nei piani del club. Svelata la sua situazione

Secondo quanto riferito dal collega Nicolò Schira, grandi dubbi ci sono in casa Lazio sul futuro di Danilo Cataldi, che non viene ritenuto più un punto fermo nei progetti futuri di questo club.

Il centrocampista, per cui si era anche parlato un tempo di fascia da capitano, potrebbe quindi essere ceduto per far cassa e liberare spazio in mezzo per nuovi possibili acquisti.