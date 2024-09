Cataldi Lazio, Bove: «Non si è imposto? Guardate l'ACCOGLIENZA che gli hanno fatto i tifosi! Se non ci sono le BANDIERE non è solo COLPA DEI CALCIATORI» - Lazio News 24

Cataldi Lazio, le parole di Bove in conferenza stampa: «L’importante è quello che ha lasciato: la società ha fatto i suoi interessi»

Edoardo Bove è intervenuto in conferenza stampa al termine di Fiorentina Lazio: di seguito le sue parole sul compagno di squadra ed ex biancoceleste Danilo Cataldi.

PAROLE – «Io e Cataldi non siamo riusciti a imporci alla Roma e alla Lazio? Non credo che non siamo riusciti a imporci, abbiamo visto come i tifosi della Lazio hanno accolto Danilo, quello che lasci è la cosa più importante. Danilo è quello con cui sono stato di più in questo periodo perché siamo in hotel insieme, stiamo cercando casa e vuoi o non vuoi abbiamo avuto un distacco da quella che era la nostra gioventù quindi sappiamo entrambi cosa si prova. La cosa su cui bisogna focalizzarci è quello che abbiamo lasciato alla piazza da cui siamo andati via. A me fa ridere che non ci siano più bandiere, non è solo colpa dei giocatori anzi. Le società guardano i propri interessi senza scrupoli ed è questa la cosa che poi credo abbiamo portato me e Danilo ad andare via, non eravamo più all entro del progetto. Ne prendiamo atto, e parlo anche per lui dicendo che siamo finiti in un posto in cui ci siamo sentiti subito a casa».