Cataldi: «Ho avuto tre allenatori importanti! Con Sarri rapporto bellissimo e sulla Lazio...» - Lazio News 24

Danilo Cataldi, giocatore e bandiera della Lazio, si è raccontato in esclusiva ai microfoni di Tv Lazio Style Channel. Le sue parole

Danilo Cataldi è uno dei punti fermi della formazione allenata da Maurizio Sarri. In un’intervista in esclusiva a Lazio Style Channel Tv, il giocatore si è raccontato toccando diverse tappe della sua esperienza calcistica e tanto altro. Vi riportiamo di seguito gli estratti delle sue dichiarazioni:

RITORNO E DIFFERENZA RISPETTO AL 2018 – «Sicuramente sono passati un po di anni, superati i trenta vivi tutto in maniera un po’ diversa, c’è un po’ di esperienza in più. Di certo Firenze è stata una tappa diversa rispetto ai miei precedenti ritorni. Sono tornato un po più da grande. E’ stato differente».

PARTITE CHE HANNO SEGNATO DI PIU’ – «Seguivo le partite della Lazio quando potevo, anche quando eravamo in spogliatoio con il telefono. I quarti con il Bodo sono stati sicuramente quelli, un po’ per com’è andata la partita, che mi hanno segnato di più. Il dispiacere per i compagni che ovviamente ho sentito tutto l’anno. Anche i due derby li ho vissuti in maniera un po’ più caotica, li ho visti insieme a Edoardo Bove. Quelle tre partite le ho vissute in maniera maggiore».

ALLENATORI – «Pioli, Inzaghi e Sarri sono stati tre allenatori importanti. Penso che con mister Sarri ci sia un legame a livello calcistico più adatto alle mie caratteristiche, quindi ci siamo trovati subito bene, speriamo di continuare questa crescita perché anche 30/32 anni si può sempre imparare».

GOL PROVEDEL – «Una coincidenza abbastanza particolare! Sono state due situazioni diverse perché Brignoli, a Benevento a inizio campionato disastroso, era stato un momento particolare. Invece il gol di Ivan (Provedel ndr) contro l’Atletico è stata una gioia incredibile, una partita che secondo me non meritavamo di stare sotto 1-0. Poi tornavamo in Champions, tornarci con quell’episodio è stato un bel momento».

MIHAJLOVIC – «La Lazio ha avuto oltre a grandi giocatori anche grandi uomini con personalità. Se me lo chiedi adesso, per quello che è stato e anche per la mancanza che c’è in questo momento, se dovessi scegliere sceglierei Sinisa Mihajlovic».

PARAGONE IMMOBILE-KEAN – «Un paragone complicato, nel senso che Ciro ha fatto 8/10 anni a livelli importanti nei numeri, perché poi era un attaccante incredibile in numeri di gol realizzati e di continuità impressionante. Ha vinto una Scarpa d’Oro in un periodo con giocatori che hanno collezionato cifre incredibili e stampate nella storia del calcio. Moise credo sia un giocatore incredibile, ha potenzialità atletiche impressionanti e giocarci insieme, condividere comunque l’allenamento, a volte non ti rendi conto di come le esprime. Lo scorso anno ha fatto un campionato importante, è un giocatore forte. Credo che ripetere quanto fatto sia difficile ma ha tutte le qualità per poterlo fare. Me lo auguro perché un bravo ragazzo, per bene».

IMMOBILE E RADU – «Quando smetterò dirò che comunque ho avuto la fortuna di giocare con giocatori importanti. Stephan (Radu ndr) è stata la persona che in campo e dentro lo spogliatoio mi ha aiutato di più, ho giocato anche con Klose. Sono, oltre che giocatori straordinari, personaggi importanti nella storia del calcio».

FELIPE ANDERSON – «In quelle venti partite era straripante, fece una differenza incredibile in quei 2/3 nel 2014, poi è tornato e penso che comunque anche se ha avuto un percorso di crescita diverso, era più pulito tecnicamente ma meno devastante a livello fisico. Felipe è un giocatore fortissimo».

OLTRE 250 PRESENZE – «Mi fa piacere, penso che da un certo punto di vista non sia stato neanche così facile, a parte che sono andato via e poi sono tornato, quindi alcune stagioni le ho saltate. Se poi mi guardo indietro, non è stato facile in alcune stagioni perché poi c’erano dei giocatori incredibili in mezzo al campo, di spessore internazionale, dunque sono contento e spero di fare più presenze. Spero insomma di poter portare la Lazio il più in alto possibile».

