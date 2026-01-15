Cataldi: «Ho avuto tre allenatori importanti! Con Sarri rapporto bellissimo e sulla Lazio...» - Lazio News 24

Hanno Detto
Cataldi: «Ho avuto tre allenatori importanti! Con Sarri rapporto bellissimo e sulla Lazio…»
Danilo Cataldi, giocatore e bandiera della Lazio, si è raccontato in esclusiva ai microfoni di Tv Lazio Style Channel. Le sue parole
Danilo Cataldi è uno dei punti fermi della formazione allenata da Maurizio Sarri. In un’intervista in esclusiva a Lazio Style Channel Tv, il giocatore si è raccontato toccando diverse tappe della sua esperienza calcistica e tanto altro. Vi riportiamo di seguito gli estratti delle sue dichiarazioni:
RITORNO E DIFFERENZA RISPETTO AL 2018 – «Sicuramente sono passati un po di anni, superati i trenta vivi tutto in maniera un po’ diversa, c’è un po’ di esperienza in più. Di certo Firenze è stata una tappa diversa rispetto ai miei precedenti ritorni. Sono tornato un po più da grande. E’ stato differente».
PARTITE CHE HANNO SEGNATO DI PIU’ – «Seguivo le partite della Lazio quando potevo, anche quando eravamo in spogliatoio con il telefono. I quarti con il Bodo sono stati sicuramente quelli, un po’ per com’è andata la partita, che mi hanno segnato di più. Il dispiacere per i compagni che ovviamente ho sentito tutto l’anno. Anche i due derby li ho vissuti in maniera un po’ più caotica, li ho visti insieme a Edoardo Bove. Quelle tre partite le ho vissute in maniera maggiore».
ALLENATORI – «Pioli, Inzaghi e Sarri sono stati tre allenatori importanti. Penso che con mister Sarri ci sia un legame a livello calcistico più adatto alle mie caratteristiche, quindi ci siamo trovati subito bene, speriamo di continuare questa crescita perché anche 30/32 anni si può sempre imparare».
GOL PROVEDEL – «Una coincidenza abbastanza particolare! Sono state due situazioni diverse perché Brignoli, a Benevento a inizio campionato disastroso, era stato un momento particolare. Invece il gol di Ivan (Provedel ndr) contro l’Atletico è stata una gioia incredibile, una partita che secondo me non meritavamo di stare sotto 1-0. Poi tornavamo in Champions, tornarci con quell’episodio è stato un bel momento».
MIHAJLOVIC – «La Lazio ha avuto oltre a grandi giocatori anche grandi uomini con personalità. Se me lo chiedi adesso, per quello che è stato e anche per la mancanza che c’è in questo momento, se dovessi scegliere sceglierei Sinisa Mihajlovic».
PARAGONE IMMOBILE-KEAN – «Un paragone complicato, nel senso che Ciro ha fatto 8/10 anni a livelli importanti nei numeri, perché poi era un attaccante incredibile in numeri di gol realizzati e di continuità impressionante. Ha vinto una Scarpa d’Oro in un periodo con giocatori che hanno collezionato cifre incredibili e stampate nella storia del calcio. Moise credo sia un giocatore incredibile, ha potenzialità atletiche impressionanti e giocarci insieme, condividere comunque l’allenamento, a volte non ti rendi conto di come le esprime. Lo scorso anno ha fatto un campionato importante, è un giocatore forte. Credo che ripetere quanto fatto sia difficile ma ha tutte le qualità per poterlo fare. Me lo auguro perché un bravo ragazzo, per bene».
IMMOBILE E RADU – «Quando smetterò dirò che comunque ho avuto la fortuna di giocare con giocatori importanti. Stephan (Radu ndr) è stata la persona che in campo e dentro lo spogliatoio mi ha aiutato di più, ho giocato anche con Klose. Sono, oltre che giocatori straordinari, personaggi importanti nella storia del calcio».
FELIPE ANDERSON – «In quelle venti partite era straripante, fece una differenza incredibile in quei 2/3 nel 2014, poi è tornato e penso che comunque anche se ha avuto un percorso di crescita diverso, era più pulito tecnicamente ma meno devastante a livello fisico. Felipe è un giocatore fortissimo».
OLTRE 250 PRESENZE – «Mi fa piacere, penso che da un certo punto di vista non sia stato neanche così facile, a parte che sono andato via e poi sono tornato, quindi alcune stagioni le ho saltate. Se poi mi guardo indietro, non è stato facile in alcune stagioni perché poi c’erano dei giocatori incredibili in mezzo al campo, di spessore internazionale, dunque sono contento e spero di fare più presenze. Spero insomma di poter portare la Lazio il più in alto possibile».
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, Doekhi sostituirà Romagnoli? Ecco cosa filtra
News
Juventus Lazio, biglietti settore ospiti: tutte le info ufficiali per l’Allianz Stadium
Juventus Lazio, tutte le info sui biglietti per la prossima sfida dei biancocelesti contro la squadra di Spalletti per il...
Allenamento Lazio, Sarri attende rinforzi: Mendoza resta l’unica pista a centrocampo
Allenamento Lazio, Sarri non ha finito di puntellare la rosa! Le ultime sulla squadra biancoceleste e in vista del prossimo...
Cataldi e la Lazio, un amore tormentato: 11 anni di tira e molla, ora Danilo si prenda ciò che merita
Cataldi e la Lazio una travagliata storia d’amore. Tante, forse troppe volte, ha dovuto conquistare la fiducia della sua gente...