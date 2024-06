Cataldi Lazio, l’INDISCREZIONE non lascia dubbi! Baroni AVVISATO, il centrocampista ha un obiettivo PRECISO

Cataldi-Lazio, il centrocampista vuole convincere Baroni fin dal ritiro di Auronzo di Cadore: allenamenti anche in vacanza

Vacanze in Sardegna, ma gli allenamenti per lui sono già ripresi. Danilo Cataldi si rilassa al mare con la famiglia e nel frattempo fatica in compagnia del suo preparatore atletico personale. Si ripete il piano standard delle scorse estati, vuole farsi trovare pronto fin dal

primo giorno di ritiro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli scossoni in panchina hanno riazzerato le gerarchie, il centrocampista proverà a farsi apprezzare da Baroni a cominciare da luglio, il suo nome – come quello di tanti altri compagni – era finito in discussone con l’avvento di Tudor, poi dimissionario a inizio giugno. Il cambio di allenatore, a maggior ragione, spinge Cataldi a

presentarsi al meglio per la prima fase della preparazione atletica. La Lazio rimarrà nel Cadore

dall’11 al 22 luglio, in quel periodo verranno impostate le basi del nuovo ciclo biancoceleste.