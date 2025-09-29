Cataldi festeggia le 250 presenze con la Lazio: un traguardo da leader biancoceleste! – FOTO

Cataldi tocca le 250 presenze in biancoceleste: dal vivaio alla leadership in campo, la storia di un simbolo laziale

Una cifra tonda che profuma di fedeltà e appartenenza. Danilo Cataldi, centrocampista romano classe 1994, ha raggiunto le 250 presenze ufficiali con la maglia della Lazio nella sfida di campionato contro il Genoa. Un traguardo che certifica il suo ruolo di bandiera moderna del club biancoceleste, costruito passo dopo passo con dedizione e sacrificio.

Un percorso di crescita costante

Cataldi, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha esordito in Serie A nel 2014. Dopo alcune esperienze lontano dalla Capitale – tra cui un anno al Benevento – è tornato a Formello per diventare un punto fermo della squadra. La sua carriera è stata caratterizzata da una crescita graduale: da giovane promessa a regista affidabile, capace di dettare i tempi di gioco e di incarnare lo spirito laziale.

La partita del traguardo

Il centrocampista è sceso in campo dal primo minuto contro il Genoa, affiancato da Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, noto per la sua fisicità e capacità di inserimento. La scelta dell’allenatore Maurizio Sarri, tecnico toscano con una lunga esperienza in Serie A e in Europa, ha confermato la fiducia riposta in Cataldi come perno del centrocampo. La sua prestazione solida ha contribuito a dare equilibrio alla squadra, dimostrando ancora una volta la sua importanza tattica.

Un simbolo di romanità e appartenenza

Cataldi non è soltanto un giocatore, ma un simbolo per i tifosi. Romano e laziale, rappresenta quella continuità tra campo e curva che i sostenitori apprezzano. La sua storia è fatta di attaccamento alla maglia, di momenti difficili superati con determinazione e di una leadership silenziosa che lo ha reso un riferimento nello spogliatoio.

Uno sguardo al futuro

Con 250 presenze già alle spalle, il futuro di Cataldi in biancoceleste appare ancora lungo. A 30 anni, il centrocampista ha l’esperienza per guidare i compagni più giovani e la maturità per affrontare nuove sfide, sia in Serie A che nelle competizioni europee. La Lazio, che punta a consolidarsi stabilmente tra le prime della classe, sa di poter contare su un giocatore che incarna perfettamente i valori del club.