Cataldi punta la Roma: il rientro è possibile

Cataldi può rientrare nel derby di domenica contro la Roma: le ultime sulle condizioni del centrocampista biancoceleste

Era il match di ritorno contro il Porto e ora, a distanza di due settimane, Cataldi è pronto al rientro. Il centrocampista ha avuto uno stiramento al flessore sinistro, ma il ora il peggio pare essere alle spalle.

Come riportato da La Repubblica, il giocatore potrebbe accomodarsi in panchina e magari dare un mano a partita in corso, concedendo un po’ di respiro a Leiva.