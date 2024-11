Cataldi Fiorentina, le mosse della viola per il riscatto del centrocampista

Cataldi Fiorentina, i viola stanno ragionando sul riscatto del centrocampista dalla Lazio: ecco la strategia

La Fiorentina è al lavoro per il calciomercato di gennaio e sta ragionando sui riscatti dei giocatori in prestito, tra cui Danilo Cataldi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i viola stanno pensando a fare investimenti importanti per la prossima finestra di mercato anticipando il riscatto dei calciatori in prestito: non solo l’ex Lazio, ma anche quelli di Adli, Bove e Gosens.