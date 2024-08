Cataldi Fiorentina, i MOTIVI dell’addio alla Lazio: alla società non sono piaciuti quei COMPORTAMENTI. E i tifosi POLEMIZZANO

Cataldi Fiorentina, i motivi dell’addio alla Lazio da parte del centrocampista: non sono piaciuti quei comportamenti alla società

Come spiegato da Il Messaggero, a decidere per la cessione di Danilo Cataldi da parte della Lazio è stata la società stessa, infastidita da alcuni comportamenti tenuti dal giocatore sotto la gestione Tudor. Atteggiamenti mal digeriti, che hanno portato alla decisione di offrirlo a più squadre, prima di cederlo alla Fiorentina.

Non c’è mai stata l’intenzione di farlo capitano e il giocatore ha scoperto della sua cessione solo quando la trattativa con il club viola era in fase avanzata, così come accaduto a Casale. Una mossa che fa polemizzare i tifosi, che hanno visto uno di loro lasciare la Capitale.