Cataldi Fiorentina, il centrocampista ARRIVATO a Firenze: comincia l’avventura in viola – VIDEO

Cataldi Fiorentina, parte la nuova avventura per l’ormai ex calciatore biancoceleste che è pronto a essere a disposizione di Palladino

Danilo Cataldi è pronto per la sua nuova avventura alla Fiorentina, e ad essere a disposizione di Raffaele Palladino. L’ormai ex Lazio ha raggiunto Firenze e sarà pronto per garantire il suo contributo alla causa viola, ricordando che il calciatore approda alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto, e a confermare la notizia è Alfredo Pedullà.