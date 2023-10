Cataldi ci crede: «Lazio, con la Fiorentina per cancellare il Feyenoord. Ecco come»

Suona la carica Cataldi, il centrocampista della Lazio cerca vendetta con la Fiorentina per cancellare la debacle Feyenoord, e spiega come

Ci crede eccome Danilo Cataldi. Intervistato sui canali ufficiali della società capitolina ecco cosa ha spiegato il centrocampista in previsione dell’imminente big match tra Lazio e Fiorentina.

RIVINCITA POST FEYENOORD – «Sappiamo tutti che abbiamo fatto una partita sottotono e questo in Europa non te lo puoi mai permettere. È stata una serata no che però ci può dare una grande lezione per il futuro di questa stagione perché ci sono ancora tante partite da giocare».

LAZIO-FIORENTINA – «Ci aspetta una gara difficile. La Fiorentina è una squadra di valore, forte del lavoro fatto lo scorso anno da un ottimo allenatore come Italiano. Hanno una mentalità offensiva, dovremo uscire bene dal loro pressing per trovare zone di campo a noi favorevoli. Al di là della tattica però, servirà qualcosa di importante a livello di voglia e di impegno per portare a casa tre punti fondamentali per la nostra classifica. Conosciamo il valore della Fiorentina ma anche il nostro».

STAGIONE LAZIO – «L’inizio di stagione non è stato facile, abbiamo pagato a caro prezzo le due sconfitte contro Lecce e Genoa. La strada che abbiamo intrapreso ora però è quella giusta, lo stop contro il Feyenoord ci ha dato la consapevolezza che tutte le partite vanno giocate al massimo. Il calcio di oggi è così, a prescindere dalla categoria: se non affronti gli avversari al 100% fai fatica con tutti, deve essere questo il nostro credo».