Cataldi, 23 minuti da veterano: Escalante e Parolo restano in panchina

Danilo Cataldi ha sostituito Lucas Leiva al minuto 71′ di Parma-Lazio. Il numero 32 non ha sbagliato un pallone nell’ultimo quarto di match, facendo vedere ottime cose in cabina di regia e senza errori nel fraseggio. Il centrocampista non ha disdegnato ottimi lanci e aperture a cambiare il campo: Inzaghi lo ha preferito ad un Parolo non ancora in ottime condizioni e ad Escalante che era partito dall’inizio nelle ultime apparizioni. Il derby si avvicina ed evoca a Cataldi ottimi ricordi: nel marzo 2019 Danilo riuscì anche a togliersi la soddisfazione di realizzare una rete nel 3-0 alla Roma.