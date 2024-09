Castrovilli a Dazn: «TANTE EMOZIONI a giocare qui, ma le devo reprimere. Mi sento RINATO dopo l’infortunio. Baroni? Ci aiuta molto, ecco come»

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Lazio, ha parlato così a Dazn prima del fischio d’inizio del match contro la Fiorentina

PAROLE – «Ho tante belle emozioni: adoro questa città e i suoi tifosi e gli auguro il meglio. Devo contenere queste emozioni perchè parto titolare oggi: ringrazio il mister per questa occasione e sono pronto per questa partita. Dopo l’infortunio sono maturato sia fuori che dentro al campo. Mi sento rinato e ho tanta voglia di giocare perchè mi è mancato molto il campo dopo tutti quegli infortuni. Sono un nuovo Gaetano e sono pronto alla rinascita. Baroni? Oltre a lui tutti i compagni mi stanno aiutando molto. Il mister ci aiuta molto come gruppo, ci dà tante alternative in campo che poi ci aiutano a fare bene nella partita».