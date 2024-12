Castrovilli, tra l’opzione nel contratto e il mercato di gennaio: il futuro è ancora alla Lazio?

Castrovilli permanenza o addio? Il centrocampista difficilmente rinnoverà con la Lazio. L’addio a gennaio è possibile

Nel contratto di Gaetano Castrovilli con la Lazio c’è un’opzione per un rinnovo biennale che scatterebbe al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, è difficile che possa raggiungerlo arrivati a questo punto della stagione.

Una separazione nel mercato di gennaio sembrerebbe tutt’altro che impossibile in questo momento. Il suo addio potrebbe inoltre sbloccare un posto in lista. Altrimenti il club biancoceleste potrebbe tesserare solamente under 22 o calciatori cresciuti nel vivaio.