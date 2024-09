Castrovilli Lazio, contro la Fiorentina la PRIMA occasione per la TITOLARITA’: Taty verso il forfait al Viola Park. Le ultime

Come riporta Il Corriere dello Sport, Castrovilli incrocia le dita e prova a convincere Baroni a consegnargli una maglia per la sfida della Lazio contro la Fiorentina, si è liberata una casella sulla trequarti con il forfait di Castellanos, sostituito già lunedì sera.

Numerose soluzioni offensive, non è l’unico in corsa, sicuramente rappresenta la carta

più suggestiva, soprattutto pensando alla sfida in programma. La Fiorentina davanti, sarebbe

una coincidenza allettante per il centrocampista che ha trascorso diversi anni in viola.