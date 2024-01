Castiello suona la carica: «Noi siamo pronte e vogliamo vincere il campionato»

Castiello, la calciatrice biancoceleste presenta la gara che dovrà affrontare la squadra di Grassadonia domani

Intervenuta ai canali ufficiali della Lazio, Antonietta Castiello presenta cosi il match della squadra femminile cntro San Marino che si giocherà domani alle 14.30

PAROLE – Come ho ritrovato il gruppo? Sicuramente sono stati giorni che ci sono serviti, eravamo molto stanche e tutte sono ritornate cariche come piace a me e al mister. Che ostacolo è il San Marino? È una squadra preparata da sempre, mai è stata una partita in cui vai li e sai di vincere. Loro Giocano, come è giusto che sia. È una sfida a cui dobbiamo pensare soprattutto in vista della prossima, c’è uno scontro diretto dall’altra parte

Il mese è di fuoco, tutte e quattro le partite che ci aspettano sono determinanti. Alla Ternana ci si pensa quando arriveremo a Terni, ora c’è il San Marino”

Che anno mi aspetto? Se ripenso a quello passato, sono amareggiata per il finale. Sicuramente voglio riprendermi, io come tutte quelle che c’erano l’anno scorso, quello che non siamo riuscire a prendere. Sento che sto crescendo tanto, di giorno in giorno, soprattutto con le idee del mister. Personalmente voglio solo vincere il campionato, al resto ci si penserà dopo

Mese decisivo per il campionato? No, considerando che il 28 finisce soltanto il girone di andata. C’è tutto il ritorno da fare. Sicuramente può darti una grande spinta, ma il campionato è lungo e tutto da giocare