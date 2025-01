Castellanos a LSC: «Tifosi a Formello? Importante che stiano con noi. Oggi dobbiamo fare questo»

Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club del derby di questa sera

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Valentin Castellanos ha parlato così del derby di questa sera tra Roma e Lazio:

PAROLE – «È una partita bella da giocare, sappiamo che è un derby per tutti noi, per loro e per la città. Dobbiamo fare il massimo e penso sia una gara bella da giocare. Tifosi a Formello? È sempre importante che stiano con noi, li ringraziamo per tutto il supporto. Dobbiamo fare il massimo. Cosa servirà per provare a vincerlo? Sappiamo che dobbiamo fare quello che abbiamo fatto in settimana, sappiamo che sarà difficile e daremo il massimo per 90’».