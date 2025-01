Castellanos a Dazn: «Dobbiamo vincere per il popolo laziale. Dia? L’importante è questo»

Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro la Roma

PAROLE – «È bello giocare questa partita, sappiamo cosa significa il derby per la città. Dobbiamo fare una partita importante perché in settimana abbiamo lavorato bene. Dobbiamo farlo per il popolo laziale. La distanza in classifica va bene, ma dobbiamo giocare la partita. Dia è forte e mi trovo bene con lui, l’importante è lavorare per la squadra».