Castellanos: «Sono triste e scoraggiato. Voglio tornare»

L’attaccante della Lazio ha postato un lungo messaggio sui social dopo l’esito degli esami clinici svolti in giornata che hanno evidenziato una lesione

L’attaccante della Lazio, Valentin Castellanos, ha postato una storia su Instagram per descrivere quelle che sono le sue sensazioni dopo l’esito degli esami clinici.

IL MESSAGIO – «Famiglia Lazio, dopo un mese di recupero dall’adduttore, dopo tanti sforzi fisici e mentali per tornare in campo, ho avuto una lesione al soleo dell’altra gamba. Sono triste e scoraggiato, vorrei davvero giocare. Non sono abituato a questo tipo di infortuni, è tutto molto nuovo per me, ma è una cosa che può succedere. Non vedo l’ora di essere di nuovo con voi. Lavorerò per essere presto più forte e pronto ad aiutare la squadra. Forza Lazio!»