Castellanos Lazio, il Taty per continuare a volare. Baroni gli fa questa richiesta: la rivelazione

Castellanos Lazio, il centravanti argentino per continuare a volare in classifica. La richiesta di Baroni al suo giocatore: i dettagli

Il Corriere dello Sport svela oggi un retroscena sul Taty Castellanos, che stasera guiderà l’attacco della Lazio nel match casalingo della tredicesima giornata contro il Bologna.

Baroni punta sul suo centravanti per guidare l’attacco e gli chiede quei gol che mancano da qualche tempo per continuare a volare in classifica. Dopo la panchina di Monza l’argentino si riprende il posto: toccherà a lui guidare il reparto all’assalto di altri tre punti.