Castellanos, con lui è tutta un’altra Lazio. E nella sfida contro Krstovic c’è un dato in comune

Con il Taty Castellanos è tutta un’altra Lazio: questa sera torna al centro dell’attacco biancoceleste. Sfida a Krstovic

Questa sera in Lecce Lazio il Taty Castellanos torna al centro dell’attacco biancoceleste. Dopo l’assenza per squalifica contro l’Inter l’attaccante argentino torna titolare in una sfida molto delicata ma in cui, numeri alla mano, il suo apporto sarà fondamentale.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, senza l’argentino i biancocelesti hanno vinto il 20% delle partite, mentre con lui la media di vittorie si alza al 55%. Inoltre ci sarà una sfida nella sfida contro Krstovic: entrambi sono fra i calciatori che hanno tirato di più in porta nei primi 5 campionati europei. Il montenegrino ha tirato in porta 63 volte, meno solo di Haaland (69) e Mbappé (65). Per quanto riguarda Castellanos i tiri sono 56, uno in meno di Lewandowski.