 Castellanos Lazio, Sarri ammette: «È nervoso perché ha voglia di star meglio fisicamente. A noi servirebbe questo»
Lazio news 24

Published

37 minuti ago

on

By

castellanos
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Valentin Castellanos

Castellanos Lazio, il tecnico biancoceleste Sarri svela: «È nervoso perché ha voglia di star meglio fisicamente. A noi servirebbe…»

Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha analizzato il pareggio tra Lazio e Bologna con tono lucido e diretto. L’allenatore biancoceleste ha sottolineato come la squadra abbia mostrato buone trame di gioco ma non sia riuscita a concretizzare le occasioni, evidenziando la necessità di maggiore continuità e incisività.

Nel soffermarsi sui singoli, Sarri ha riconosciuto segnali incoraggianti da parte di alcuni giocatori, pur ribadendo che serve più costanza per ambire a traguardi importanti.

CASTELLANOS E L’ATTACCO – «Castellanos nervoso? Perché dopo essere stato fermo tanto tempo non è al massimo della condizione. È nervoso perché ha voglia di star meglio fisicamente. A noi servirebbe fare qualche gol in più: che li faccia il centravanti o un altro conta relativamente. Rispetto alle ultime uscite dobbiamo essere più cattivi in zona gol».

